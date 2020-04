9.04.2020 Stan epidemiczny. Dzień dwudziesty piąty - Międzyzdroje [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

"Ciotka Zuzanna, ciotka Klara - fruwa twoja marynara. Kto je lody, będzie młody" - dawno niesłyszany zaśpiew lodziarzy chodzących po plaży przyleciał z wiatrem. Zakręcił się po pustej plaży i odleciał...

Pamiętam międzyzdrojską plażę na którą wylegały tłumy. Bez względu na pogodę, dzień miesiąca, tygodnia, czy porę roku. Ludzie byli tutaj zawsze. Nawet na początku kwietnia, nawet w czwartek.



Pamiętam międzyzdrojskie molo, z jego powolnym rytmem w pierwszych wiosennych dniach, kiedy w pasażu schronić można było się przed wiatrem. Przysiąść i napić się ciepłej herbaty, czy ciepłego co tam kto chciał. Barmanki leniwie szykowały się do sezonu, który coraz większymi krokami zbliżał się do kurortu. Nawet na początku kwietnia, nawet w czwartek.



Pamiętam międzyzdrojską promenadę, którą niespiesznie przemierzali turyści. Czas ich nie gonił, wręcz przeciwnie. To oni zabijali go spacerując - powoli dostojnie. Krok za krokiem. Często to byli starsi ludzie. Nierzadko przyjeżdżali tutaj tylko po to, by nawdychać się wszechobecnego jodu i wracali do siebie. Na róg Heidebrinker i Behmstraße. Nawet na początku kwietnia, nawet w czwartek.



I jeśli chcę zobaczyć raz jeszcze te obrazy, to skorzystać muszę z pamięci, Bo tłumy z plaży zniknęły. Ba, żeby nań wejść musiałyby owe tłumy sforsować postawione przed nimi zasieki. Podobnie jest na molo. I tylko promenada otwarta, więc młodzi łamiąc zakazy złapali się za ręce i idą. Ale młodzi zawsze są młodzi i nie boją się nawet straży miejskiej. Nawet na początku kwietnia, nawet w czwartek. Nawet w Międzyzdrojach.



Samotnie patrzę na Bałtyk. Premier w czwartek powiedział że jeszcze ponad tydzień tak będzie. To już będzie druga połowa miesiąca. 19 kwietnia. Niedziela. Może wszystko się zmieni?