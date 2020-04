W czasie sesji Rady Miasta dyskutowano o szczegółach rozwiązań pomocowych. Zastępca prezydenta Szczecina podkreślał, że miastu zależy, aby pomoc trafiła tam, gdzie faktycznie jest potrzebna.

- Nie jest naszym celem, żeby pomoc szła - powiem wprost - do obiektów wielkopowierzchniowych albo do takich podmiotów jak np. firmy przesyłowe, telekomunikacyjne, u których - akurat w tych czasach - może być nawet lepiej z tymi przychodami - mówił zastępca prezydenta Szczecina.Ostatecznie uchwalono: po pierwsze, zwolnienie z podatku od nieruchomości dla firm, które na mocy rządowego rozporządzenia nie mogą pracować bądź musiały znacząco działalność ograniczyć i których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30 procent.Z kolei, w drugim przypadku, gdy przedsiębiorstwo działa, ale wykazuje spadek płynności finansowej, będzie możliwe przedłużenie do września terminu spłaty raty wspomnianego podatku. Tu także próg ustalono na 30 procent.