Trwa dezynfekcja Kołobrzegu

Miejscowe władze zleciły odkażenie miejsc, w których pomimo narzuconych ograniczeń nadal mogą pojawiać się mieszkańcy.

Prezydent Anna Mieczkowska wskazuje, że zakres zleconych działań konsultowany był z sanepidem.- Robimy to, co zdaniem Sanepidu jest wskazane i co poprawi bezpieczeństwo. Zdezynfekowaliśmy już wszystkie przystanki - mówi Mieczkowska.Poza przystankami autobusowymi dezynfekcji doczekają się ławki umieszczone przy głównych ciągach komunikacyjnych czy przyciski sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych.Już odkażono windy przy kładce łączącej centrum miasta z dzielnicą uzdrowiskową, z których korzystają osoby starsze i niepełnosprawne. Według zapowiedzi akcja odkażania miasta ma być powtarzana.