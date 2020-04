Tegoroczne święta są wyjątkowe. "Będzie dodatkowa modlitwa o zatrzymanie epidemii"

W Kościele Katolickim dziś Wielki Piątek. To pamiątka dnia, w którym Jezus umarł na krzyżu. Nie odprawia się mszy św. choć liturgia jest bardzo bogata. Obok liturgii słowa, jest adoracja krzyża, Komunia Święta i procesja do Grobu Pańskiego.

W centrum jest jednak krzyż, całowany przez wiernych. Tym razem, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, nie będzie adoracji krzyża. Poza służbą liturgiczną w kościele może być maksymalnie pięć osób.W związku z tym zachęca się, by uczestnicząc w nabożeństwie za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu, sięgnąć po swój krzyż z mieszkania - podkreśla ks. Adam Krzykała, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ładzinie, koło Wolina.- I to jest niesamowite novum, piękno tego wieczoru, że będziemy mogli zdjęć krzyż, gdzieś z nad naszych progów, by całą rodziną móc ucałować go w domach i oddać mu pokłon - mówi ks. Krzykała.W czasie liturgii w kościele czyta się ewangelię opisującą mękę i śmierć Jezusa. Katolicy uczestniczą też w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W katedrze rozpocznie się ona o godzinie 15.Podczas wieczornej liturgii Kościół w uroczystej modlitwie poleca Bogu wszystkich ludzi, w tym wyznawców innych religii oraz niewierzących.W tym roku będzie dodatkowa modlitwa - podkreśla ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry.- W tym roku wyjątkowo do tych 10 próśb zostanie dodana jeszcze jedna modlitwa, w której błagać będziemy pana Boga o zatrzymanie epidemii koronawirusa. Ale także o potrzebne siły dla opiekujących się chorymi, o powrót do zdrowia dla chorych i o życie wieczne dla tych wszystkich, którzy zmarli - mówi ks. Wagner.Liturgia Męki Pańskiej w katedrze rozpocznie się o godzinie 19.15. Transmisja w internecie na katedra.szczecin.pl.