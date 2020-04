Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Utrudnienia dla kierowców, którzy pokonują ulice Szczecina. Chodzi o ulicę Miodową w okolicach Głębokiego, która częściowo zostanie wyłączona z ruchu.

Utrudnienia dla kierowców dotyczyć będą odcinka od parkingu leśnego do skrzyżowania z ulicą Pod Urwiskiem. Od godziny 9.00 usuwane będzie tu drzewo, które zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na czas wyłączenia, czyli do około godziny 12.00, linia autobusowa 51 będzie dojeżdżała tylko do Osowa.