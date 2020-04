Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mimo pandemii koronawirusa, prace przy budowie Fabryki Wody w Szczecinie postępują bez zakłóceń.

Inwestycja w miejscu dawnej Gontynki ma być oddana do użytku na początku 2022 roku. W aquaparku znajdzie się strefa rekreacyjna z basenami i zjeżdżalniami oraz strefa edukacyjna z laboratoriami do nauki biologii czy fizyki - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Fabryki Wody.



- W ostatnich miesiącach pogoda zdecydowanie nas rozpieszczała, także prace posuwają się do przodu. Trzymamy się tego docelowego harmonogramu zakończenia wszystkich prac na początku roku 2022. Aktualna sytuacja związana z koronawirusem może mieć w pewien sposób odbicie na realizowane prace, ale dotychczas wykonawca nie ma większych opóźnień - mówi Zieliński.



Koszt budowy Fabryki Wody w Szczecinie to prawie 350 mln złotych.