Prawie 70 tysięcy złotych dostały władze Wolina na zakup nowych komputerów dla uczniów.

Trafią one do dzieci, które do tej pory nie miały takiego sprzętu i nie mogły uczestniczyć w nauce zdalnej.



Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Polska Cyfrowa.