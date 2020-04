Terytorialsi wspierają służbę zdrowia

Fot. Facebook / Wojska Obrony Terytorialnej

Przed przychodnią przy ulicy Moniuszki oraz przed Szpitalem Wojskowym w Szczecinie żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej mierzą temperaturę wchodzącym pacjentom.

Ponad to mundurowi są odpowiedzialni za rozwożenie środków ochrony osobistej dla pielęgniarek w całym województwie. To ponad 500 litrów płynu do dezynfekcji, prawie 300 opakowań rękawic jednorazowych, przyłbice i maski ochronne.



Żołnierze zapewniają dodatkową ochronę cywilom - tłumaczy Marcin Górka, rzecznik prasowy zachodniopomorskiej brygady WOT.



- Kontrola wchodzących polega na wstępnym pomiarze temperatury. W przypadku, gdyby osoba wchodząca do placówki medycznej miała gorączkę, żołnierze mają obowiązek natychmiast przekazać ją personelowi medycznemu do wyznaczonej izolatki. Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięli na siebie także rozwiezienie do kilkudziesięciu zakładów opieki zdrowotnej w całym województwie sprzętu ochrony osobistej dla pielęgniarek - mówi Górka.



Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.