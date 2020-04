Szukamy pana Stanisława. Słuchacze Radia Szczecin chcą pomóc!

Jest samotny, ma niską emeryturę i nie może kupić sobie jedzenia na święta. W piątkowej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" wyemitowaliśmy dramatyczny telefon od pana Stanisława.

- Mam emeryturę dopiero 25 kwietnia, nie wiem jak ja spędzę święta. Jestem samotny, tak przykro mi. Ja mam tysiąc złoty emerytury, 700 zł płacę za mieszkanie, a 200 zł na lekarstwa. Zupki tylko jem i na okrągło margarynę z chlebem. Życzę wszystkim wesołych świąt - mówił pan Stanisław.



Tuż po tym telefonie zadzwoniło do nas kilkunastu słuchaczy, którzy chcą wspomóc pana Stanisława, miedzy innymi panowie Rafał i Filip.



- Bardzo proszę chociaż SMS-a do mnie. Jakoś spróbujemy pomóc finansowo czy z rodziną zrobimy jakieś zakupy temu panu. - Czy ja bym mógł prosić numer konta do pana Stanisława? Bardzo chętnie pomogę mu w tym ciężkim okresie - oferowali słuchacze.



Niestety Pan Stanisław nie zostawił do siebie numeru telefonu. Jeżeli nas słucha to prosimy o podanie numeru pod czujnym numerem Radia Szczecin 510 777 222. Wspólnie ze słuchaczami "Czasu Reakcji" przygotujemy Panu dobre święta.