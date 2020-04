Jajo po szkocku i sernik krewetkowy, czyli Radio Szczecin na Wielkanoc [WIDEO]

Jaja po szkocku od Leszka Wodnickiego z Kulinarnego Atelier i wytrawny sernik od naszej słuchaczki. To propozycje dla tych, którzy szukają inspiracji na świąteczne potrawy.

Leszek Wodnicki zachęca do zrobienia jaj po szkocku, ale do klasycznego dania dodaje polski element.- Coraz bliżej święta, coraz mniej czasu. Zróbmy coś na szybko, po szkocku. Są jajka, ale jest surowa, wspaniała biała kiełbasa, którą możemy wykorzystać do naszych jajek po szkocku - mówił Wodnicki.Swoim przepisem na nietypową wersję sernika podzieliła się z kolei nasza słuchaczka Monika Reczmin.- Kremowy sernik krewetkowy, z dodatkiem kawioru i koperku. To taki wspaniały dodatek do stołu wielkanocnego. Bardzo przyjemny dla zmysłów smakowych - mówiła Reczmin.O świątecznym gotowaniu więcej na naszej antenie w " Aktywnej Sobocie - Kulinarnym Atelier " i na stronie internetowej.