Wielka Sobota, dzień oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa

W tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa, w kościołach zabraknie tradycyjnego święcenia pokarmów na wielkanocny stół, a wierni nie będą mogli odwiedzać grobu Jezusa. Wieczorem rozpocznie się Wigilia Paschalna.

To najważniejsza część Triduum. Na początku odbędzie się liturgia światła i poświęcenie ognia. Paschał wniesiony do kościoła symbolizuje Jezusa Chrystusa - mówi ks. Adam Krzykała, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ładzinie, koło Wolina.- Święcony na początku jest Paschał, jako symbol nowego ognia, zmartwychwstania, odrodzenia. Poświęcenie wody, w naturalny sposób ten wieczór będzie nam się kojarzył z odrodzeniem, ze zgładzeniem grzechów, a więc także i z chrztem. Tej nocy chrzczono dorosłych - mówi ks. Krzykała.W bogatej w teksty liturgii słowa wierni usłyszą czytania, które obrazują całą historię zbawienia.- Czytamy historię zbawienia by przypomnieć sobie, skąd tak naprawdę jesteśmy, ku czemu to wszystko zmierza. Dlatego czytane są księgi historyczne, o Izraelu. By później przejść do nowego przymierza, a więc do Nowego Testamentu. By nawet rozpoznać w tych czytaniach tę najpiękniejszą treść, że i poganie dostąpić mogą zbawienia przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa - mówi proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ładzinie, koło Wolina.Obchody Wigilii Paschalnej rozpoczynają się w noc poprzedzającą Niedzielę Zmartwychwstania. Liturgia w szczecińskiej katedrze rozpocznie się o godzinie 21. Przewodniczyć jej będzie metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Andrzej Dzięga. Transmisja na stronie katedra.szczecin.pl