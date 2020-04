Szczecinianie wydłużają ważność biletów okresowych

Już prawie tysiąc szczecinian chce wydłużenia ważności sieciówki. Tyle wniosków wpłynęło do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Przypomnijmy, że urzędnicy wprowadzili możliwość przesunięcia terminu ważności z uwagi na to, że w czasie epidemii zdecydowanie mniej osób korzysta z komunikacji miejskiej. Teraz, żeby dodatkowo ułatwić procedurę, na stronie zditm.szczecin.pl uruchomili specjalny formularz, który trzeba wypełnić online. Można go znaleźć w zakładce "dla pasażera".Wydłużyć ważność biletu okresowego mogą te osoby, które kupiły go nie później niż 11 marca, na 3, 4 albo 5 miesięcy.