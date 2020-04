Ważna zmiana dla szczecinian. Przychodnia przy ul. Broniewskiego zamknięta

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Przychodnia przy ulicy Broniewskiego w Szczecinie zamknięta do odwołania. To miejsce, które obsługiwało nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Zadania placówki przejmą przychodnie przy ulicy Bolesława Śmiałego oraz przy ulicy Kadłubka. Do tej pierwszej zgłaszać się mają mieszkańcy osiedli: Zawadzkiego - Klonowica, Gumieniec, Krzekowa i Bezrzecza. Druga przychodnia przeznaczona jest dla osób z osiedli: Arkońskie - Niemierzyn, Głębokie - Pilchowo, Osowo i Pogodno.



Wszystko po to, żeby zapewnić ich równomierne obłożenie - tłumaczy Małgorzata Koszur, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



- Z powodu epidemii nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest przede wszystkim w formie teleporad. Wizyta w dyżurnej przychodni następuje po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia - tłumaczy Koszur.



Numery kontaktowe do przychodni możecie znaleźć poniżej:



- Mieszkańcy osiedli: Zawadzkiego - Klonowica, Gumieniec, Krzekowa i Bezrzecza, będą obsługiwani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, ul. Bolesława Śmiałego 33, tel. 91 -434-91-00.



- Mieszkańcy osiedli: Arkońskie - Niemierzyn, Głębokie - Pilchowo, Osowa i Pogodna, będą obsługiwani przez NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Kadłubka 10-11, tel. 91-422-84-45.