Charytatywne pompki prezydenta Krzystka. Plus życzenia [WIDEO]

Prezydent Szczecina przyłączył się do inicjatywy #pompujedlafranka. To internetowa akcja, która ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie 8-miesięcznego Franka Kępy. Chłopiec choruje na zanik mięśni.





Wyzwanie polega na tym, że każda nominowana osoba musi wpłacić 10 zł na zbiórkę dla Frania, zrobić 10 pompek i nominować kolejne osoby do udziału.Każdy na Facebooku zamieszcza film z tego, jak wykonuje zadanie. Tak zrobił też Piotr Krzystek.- Dziesięć pompek plus drobna wpłata na rzecz jego zdrowia, jego rehabilitacji. Zachęcam was do tego, wszystkich nominuję. Wykonam pompki mając nadzieję, że w domach będziecie mogli w taki sposób w projekcie uczestniczyć - wierzy prezydent.Przy okazji złożył mieszkańcom świąteczne życzenia.- Wykorzystajmy ten czas, żeby zadzwonić, wysłać SMS-a, wesprzeć dobrym słowem tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Pamiętajmy przy okazji świąt o pomocy tym wszystkim, którzy nie mogą pójść po zakupy, zadbać o swoje sprawy z uwagi na wiek, chorobę i zagrożenie. To dobry czas byśmy pokazali przyjacielską, serdeczną twarz - apelował Piotr Krzystek.Film można zobaczyć na profilu Prezydent Szczecina na Facebooku.