Izolatoria, czyli kołobrzeskie sanatoria w nowej roli

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzy izolatoria przygotowano w Zachodniopomorskiem - informuje Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Wszystkie znajdują się w Kołobrzegu; do dyspozycji jest blisko 700 pokojów. To sanatoria przy ulicach Portowej, Koszalińskiej i Sułkowskiego.



Do tych miejsc kierowani będą chorzy w przypadki lawinowego wzrostu zachorowań.



To szczególnie osoby, które chorują na Covid-19, ale nie wymagają pobytu w szpitalu,

te u których podejrzewa się koronawirusa i osoby, które muszą być izolowane, ale nie mogą przejść kwarantanny w swoich domach.



W izolatoria mogą czasowo zamienić się hotele, hostele, akademiki czy sanatoria. Za pobyt w nich płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.



Pacjent będzie mógł opuścić izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych.