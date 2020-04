"Diabetofon", czyli wsparcie i pigułka motywacji

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej uruchomiło specjalną infolinię dla osób chorych na cukrzycę. Tak zwany "Diabetofon" działa od poniedziałku do niedzieli w godz. 18-20.

Jak mówi Beata Stepanow, prezes SED, infolinia powstała w odpowiedzi na obawy diabetyków przed zakażeniem koronawirusem. Dyżurujący ekspert odpowie na pytania związane z cukrzycą, ale też doradzi, jak przetrwać w zdrowiu ten niełatwy dla wszystkich czas.- Taka osoba podpowie jak w domu prowadzić aktywność fizyczną. No i najważniejsze: otrzymacie wsparcie; pigułkę motywacji do codziennego stosowania - zapowiada Beata Stepanow.Co ważne: "Diabetofon" będzie działać także w święta.- Osoba z cukrzycą nie może sobie powiedzieć, że "w okresie świątecznym robię sobie wolne od cukrzycy". Dlatego też edukatorzy do spraw diabetologii będą - w ramach "Diabetofonu" - dostępni codziennie, również w czasie świątecznym. Zdajemy sobie sprawę, że w tym czasie najbardziej potrzebni - dodała.