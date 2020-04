Świąteczne paczki dla starszych osób

Świąteczne paczki z żywnością trafiły do starszych mieszkańców Koszalina.

Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa paczki roznieśli wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża."Seniorzy są w grupie ryzyka, starsi ludzie potrzebują wsparcia" - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin prezes koszalińskiego PCK, Krzysztof Wróblewski.- Seniorzy boją się wychodzić z domu, często nie mają się do kogo zwróci, by zrobić im zakupy czy pomóc w życiowych czynnościach. Dlatego też my, jako Polski Czerwony Krzyż czujemy się społecznie odpowiedzialni, by pomagać potrzebującym w sytuacji, która wymaga wsparcia - zaznaczył Wróblewski.Zapakowano podstawowe produkty: m.in. chleb, mleko, cukier, masło i sery.