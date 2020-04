12.04.2020 Stan epidemiczny. Dzień dwudziesty ósmy - Poranek Wielkanocny [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał...

„A dla was, czczących moje imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach” Ml 3:20.



„dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” Łk 1:78-79.



„W południe podczas drogi ujrzałem, o królu, światło z nieba, jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie...” Dz 26:13.



„Bo Jahwe Bóg jest słońcem i tarczą” Ps 84:12.



„światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” Łk 2:32.



„w Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci...” J 1:4-5.



„Przyszedł on [Jan] na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości (...) Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka...” J 1:7-9.



„A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło (...) Każdy bowiem, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła (...) Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła...” J 3:19-21.



„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” J 8:12.



„Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata” J 9:5.



„Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość (...) Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości” J 12:35-36.



„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności” J 12:46.



„Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło” Mt 4:16.



„Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” Mt 17:2.



„A Jego wygląd -, jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy” Ap 1:16. Patrz też Ez 43:2.



„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” Iz 9:1.



„Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Jahwe rozbłysła nad tobą. Bo oto (...) ponad tobą jaśnieje Jahwe. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu” Iz 60:1-3.



„lecz Jahwe będzie ci wieczną światłością i Bóg twój - twoją ozdobą. Twe słońce nie zajdzie już więcej i księżyc twój się nie zaćmi, bo Jahwe będzie ci światłością wieczną” Iz 60:19-20.



„Raz przysiągłem na moją świętość: na pewno nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie wiecznie i tron jego będzie przede Mną jak słońce” Ps 89:36-37.



„olśniła go [Szawła] nagle światłość z nieba” Dz 9:3.



„Towarzysze zaś moi widzieli światło...” Dz 22:9.



„Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła...” Dz 22:11.



„abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga” Dz 26:18.



„Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom” Dz 26:23.



„Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. I w jego świetle będą chodzić narody...” Ap 21:23-24.



„Każde dobro, jakie otrzymujemy (...) zstępują z góry, od Ojca świateł” Jk 1:17.



„Bóg jest światłością” 1J 1:5.



„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości...” 1J 1:7.



„a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje (...) trwa w światłości” 1J 2:8-10.