Święta spędźmy w domu! - apelują szczecińskie służby

Piękna pogoda, temperatury nawet powyżej 20 stopni Celsjusza oraz sporo wolnego czasu, jednak nie dajmy się skusić i zostańmy w domu. Szczecińskie służby rozpaczliwie apelują, by święta spędzić w gronie najbliższych członków rodziny i nie przemieszczać się.

W świąteczną sobotę wiele osób beztrosko spacerowała w grupach, niektórzy uczyli dzieci jeździć na rowerze czy hulajnodze. To niedopuszczalne - mówi dr nauk o zdrowiu Tomasz Kubiak, ratownik medyczny oraz również strażak .- Prosimy, jak najpiękniej możemy i potrafimy - zmobilizujmy się, zostańmy w domu, przeżyjmy te święta w spokoju, właśnie w domu. Wysoka temperatura, piękne słońce, ale nie wychodźcie. Wyjście z domu jest równoznaczne z prawdopodobieństwem rozprzestrzeniania się choroby, być może zarażenia się tą chorobą, nie jesteśmy nigdy pewni czy się nie zarazimy, przechodząc obok innej osoby. W jaki sposób mamy państwa błagać i przekazywać tę informację? To jest walka o nasze i wasze życie - apeluje Kubiak.Nie przemieszczajmy się, zostańmy w domach - prosił mieszkańców regionu Jan Wójcik, prezes Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego.- Wszyscy z nas - medycy, lekarze martwimy się o jedno, że przez przemieszczanie się do naszych bliskich wzrośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. To jest duże zagrożenie, z tym nie ma żartów, wizja spędzenia tego czasu bez naszych najbliższych jest bardzo bolesna. Jednak musimy się wziąć w garść, abyśmy każde następne święta mogli spędzać razem - apeluje Wójcik.O to, aby zostać w domach i nie podróżować w czasie świąt, a także nie odwiedzać starszych członków swojej rodziny apelują również lekarze i politycy.Blisko 200 osób w regionie ma koronawirusa. Dwie osoby zmarły. Około 7 tysięcy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego jest objętych kwarantanną.