Niedziela Wielkanocna. Transmisja mszy świętej na antenie Radia Szczecin

Radio Szczecin przeprowadzi bezpośrednią transmisję z Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie. W Wielkanoc, w samo południe, będziemy transmitować mszę świętą.

Na liturgię zaprasza ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry. - Niech to wspólne uczestnictwo we mszy świętej dzięki transmisji Radia Szczecin pozwoli doświadczyć nam tej wspaniałej radości z faktu zmartwychwstania naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa i pokonania przez niego naszych słabości i grzechów. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy - mówił ks. Wagner.Mszy świętej będzie przewodniczył Henryk Wejman, biskup pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, w mszy świętej w kościele może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę.