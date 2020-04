Mimo panującej pandemii koronawirusa inwestycja realizowana jest zgodnie z planem.

Obecnie po stronie wyspy Uznam powstaje zakład separacji urobku oraz prefabrykacji. Będą w nim wytwarzane na bieżąco segmenty żelbetowe wykorzystywane do obudowy tunelu.Wykonawca rozpoczął także prace przy montażu koszy zbrojeniowych oraz wykonywaniu ścian szczelinowych dla komory startowej maszyny drążącej tunel. Urządzenie składające się z kilku tysięcy części powinno przypłynąć do Polski pod koniec wakacji.Drążenie tunelu ma rozpocząć się na początku 2021 roku. We wrześniu 2022 roku wszystkie roboty związane z budową tunelu pod rzeką Świną powinny zostać zakończone.Koszt całej inwestycji to prawie 800 mln złotych.