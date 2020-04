Lanberry: "technologia ułatwia nam czas rozłąki"

Fot. archiwum prywatne artystki.

Święta Wielkanocne z dala od najbliższych. Tak spędza je również piosenkarka Lanberry, która była w niedzielę telefonicznym gościem Radia Szczecin.

Jak wspomniała artystka, śniadanie wielkanocne z rodziną spędziła w Wielką Niedzielę zdalnie. - Izolacja w pełni, technologia ułatwia ten czas rozłąki, ale na pewno jest ciężko. Nie chcieliśmy narażać zwłaszcza moich rodziców, którzy są w tak zwanej grupie ryzyka - mówi Lanberry.



Dzięki internetowi może być w stałym kontakcie także ze swoimi fanami, którym urządza koncerty prosto z domowego zacisza. - Wspaniała opcja, żeby chociaż tak połączyć się ze słuchaczami. Fajnie jest też dla mnie to o tyle, że bardzo rzadko mam okazję akustycznie występować. Super, że możemy usiąść i połączyć się za pomocą mediów społecznościowych - dodaje Lanberry.



Lanberry, czyli Małgorzata Uściłowska to piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Na koncie ma m.in. takie utwory jak "Piątek", "Ostatni most" czy "Zew". Pisze również piosenki dla innych artystów. Jest autorką dwóch zwycięskich kompozycji w konkursie Eurowizji Junior napisanych dla Roksany Węgiel i Viki Gabor.



Lanberry przygotowuje się do premiery nowej płyty, której zapowiedzią są single "Zew" i "Tracę". - Materiał jest już prawie zgromadzony, mam nadzieję, że będzie to płyta pełna zaskoczeń. Niedługo będę uchylać rąbka tajemnicy - opowiada Lanberry.