Litwini świętują Wielkanoc. Drogi dojazdowe do miast i miasteczek zamknięte

Wilno, stolica Litwy. Fot. pixabay.com / 3dman_eu (CC0 domena publiczna)

Mieszkańcy Litwy, podobnie jak Polacy, obchodzą w niedzielę Święta Wielkanocne. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa mają one jednak inny charakter.

Ponad trzy czwarte mieszkańców Litwy jest wyznania rzymskokatolickiego. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Litwy, msza rezurekcyjna została odprawiona bez udziału wiernych. Mogli oni jednak wziąć w niej udział za pośrednictwem środków masowego przekazu. Nie odbyła się jednak procesja, ale o 8.00 bicie dzwonów w litewskich kościołach obwieściło radość ze zmartwychwstania Chrystusa.



W liście pasterskim na Wielkanoc, litewscy biskupi apelują o modlitwę za bliskich dotkniętych chorobą i cierpieniem oraz za lekarzy, personel medyczny i wszystkich, którzy poświęcają się, aby pomagać innym. Tradycyjnie po mszy rezurekcyjnej mieszkańcy Litwy zasiedli do śniadania. Na wielkanocnym stole nie mogło zabraknąć święconki, w której znajdują się zazwyczaj ciemny chleb, sól, mięsa oraz jajka.



W wielu domach kultywowane są różne obyczaje związane z Wielkanocą, takie jak bitwa na jajka czy tzw. kaczanie jajek. Zabawa polega na ustawieniu pochylni, z której puszcza się pisanki. Muszą one dotrzeć do jajka ustawionego na polu gry przez inną osobę i je stuknąć. Jajko to staje się własnością osoby puszczającej pisankę. Wygrywa ten, kto uzbiera najwięcej jajek.



Litwa z powodu pandemii zamknęła drogi dojazdowe do miast i miasteczek, zniechęcając mieszkańców do przemieszczania się.