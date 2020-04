Mokry poranek gwiazd szczecińskiego sportu

Tradycja silniejsza od koronawirusa. Drugi dzień Świąt Wielkanocnych to lany poniedziałek. Ten świąteczny zwyczaj, jak dotychczas, był nieodłącznym elementem naszego świętowania. Śmigus-dyngus mimo pandemii koronawirusa, dziś także się pojawi, o czym zapewniają gwiazdy szczecińskiego sportu.

W tym roku lany poniedziałek będzie jednak nieco inny, bo przeniesie się z ulic do naszych mieszkań i przydomowych ogródków. Jak mówi była tyczkarka Monika Pyrek, u niej w domu śmigus-dyngus to już domena dzieci.- Mój syn ostatnio mi powiedział, że on wstanie szybciej, przed nami, napełni wszystkie możliwe ustrojstwa do psikania i poczeka aż wstaniemy. Powiedziałam mu więc: ok. to ja nie wstaję do 24 wieczorem. No ale oczywiście na pewno nie wytrzyma i opryska nas. To wszystko jest radosne i ja oczywiście też biorę udział w tego typu zabawach - mówi Monika Pyrek.Tyczkarz OSOT-u Szczecin Piotr Lisek przyznaje, że świąteczny mokry zwyczaj najbardziej lubi jego żona.- Żona moja nie jest normalna, więc zawsze do tego śmigusa-dyngusa zlewa mocno wszystkich. Myślę, że teraz, jeśli musimy zostać w domu, to tą ofiarą będę ja, więc ta tradycja na pewno zostanie podtrzymana - mówi Piotr Lisek.Mokrego poniedziałku i udanego świętowania - życzą szczecińscy sportowcy i Radio Szczecin.