Osoby poddane kwarantannie mają prawo do świadczeń chorobowych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wszyscy przebywający w kwarantannie mają prawo do świadczeń chorobowych. Dotyczy to nie tylko osób, które wróciły do kraju z zagranicy, ale również ich rodzin, bo te od niedawna również są przecież w izolacji domowej.

Będzie to wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy lub zasiłek finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - tłumaczy Karol Jagielski, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



- Podstawą do wypłaty jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny, bo przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z taką osobą. Należy je złożyć w terminie do trzech dni roboczych, od zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik składa takie oświadczenie u pracodawcy, osoba zatrudniona na umowę zlecenie u zleceniodawcy, a osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, powinny dostarczyć je do ZUS-u - mogą to zrobić przez internet, na platformie usług elektronicznych - tłumaczy Jagielski.



Prawo do świadczeń podczas kwarantanny mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym.