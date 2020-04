Korepetycje pomimo wirusa: Akademia Morska zaprasza on-line

Co roku AM organizuje zajęcia z matematyki dla licealistów, ale z powodu epidemii kurs przenosi się do internetu. źródło: https://www.am.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/pitagoras-2020-zadania-online/

Choć matury mają odbyć się dopiero w czerwcu to przygotowania do egzaminu trwają.

Mimo zamknięcia szkół i uczelni wyższych w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości pomaga nadal Akademia Morska w Szczecinie.Co roku AM organizuje zajęcia z matematyki dla licealistów, ale z powodu epidemii kurs przenosi się do internetu.Zajęcia prowadzą wykładowcy Akademii Morskiej. Link do strony Pitagoras 2020 Akademii Morskiej w Szczecinie.