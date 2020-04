Napastnik został zatrzymany, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu do 8 lat więzienia. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Postrzelił i ranił nożem sąsiada - do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w Koszalinie.

Napastnikiem był 74-letni mężczyzna. Najpierw postrzelił 29-latka z wiatrówki w czoło po czym gonił go i ugodził nożem w plecy. Po wszystkim uciekł i zabarykadował się w mieszkaniu.



Poszkodowany trafił do szpitala w Koszalinie.



Napastnik został zatrzymany, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu do 8 lat więzienia.