Święta minęły, ale pomoc wciąż potrzebna - "Pomóżmy tym, którzy pomagają"

Wolontariusze apelują, aby - również po Wielkanocy - nie zapominać o tym, że personel medyczny, który walczy z koronawirusem nadal potrzebuje wsparcia.

Przyda się między innymi jedzenie - mówi Barbara Markowska z facebookowej grupy "Pomóżmy tym, którzy pomagają".- Chętnie odbierzemy jedzenie, które jest nadal dobre, przekażemy je osobom, które potrzebują. Nasza grupa zajmuje się również dostarczaniem posiłków do szpitala przy ul. Arkońskiej, dlatego wszystkie punkty gastronomiczne, które mają jakieś możliwości - bo wiemy, że mają trudności - prosimy o kontakt - apeluje Beata Markowska.Potrzebne są również m.in. maseczki, rękawiczki i termometry bezdotykowe.- Termometry bezdotykowe są czymś, co jest niemal na wagę złota. Inną rzeczą są materace i karimaty, a także dresy polarowe dla pracowników szpitala. Może dojść do sytuacji, że oni po pracy nie wracają do domu i zostają w szpitalu, żeby tam odpocząć i móc potem dalej pracować - powiedziała Markowska.Każdy, kto chce pomóc może pisać do grupy "Pomóżmy tym, którzy pomagają" za pośrednictwem Facebooka