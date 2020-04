Powstał przewodnik po Stołczynie. "Pokazuje to, co najpiękniejsze"

Stołczynianka i lokalna blogerka Paulina Romanowicz właśnie wydała e-booka z rodzinnym przewodnikiem po Stołczynie.

Jak mówi Romanowicz, przewodnik powstał na bazie jej autorskiego pomysłu. - Czyli trasy wycieczki po Stołczynie dla rodzin z dziećmi, w tym dla rodziców, którzy poruszają się z maluchami w wózkach, czyli trasa na tyle przystępna, żeby wózki były w stanie przejechać - tłumaczy Romanowicz.Trasa jest nie tylko przyjazna rodzinom, ale przede wszystkim pozwala zobaczyć to, co w Stołczynie najpiękniejsze. - Średniowieczny, przebudowany w XVIII wieku kościół, pozostałości rzeczywistości industrialnej, jak familoki, które stoją na Stołczynie, widoki na Odrę i jezioro Dąbie, kamienice z pozostałościami niemieckich napisów. Taka esencja stołczyńskiej rzeczywistości - dodaje Romanowicz.Paulina Romanowicz podkreśla, że epidemia nie sprzyja spacerom, ale może to być czas wirtualnych wycieczek i planowania tych przyszłych. E-book jest dostępny za darmo - wystarczy zapisać się na newsletter bloga Pauliny Romanowicz: www.stolczyn.com.