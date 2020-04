Pokonali koronawirusa. Teraz mogą pomóc innym

Ruszyła akcja pobierania krwi od ozdrowieńców. Tak jest również w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Osocze osób, które pokonały Covid-19 zawiera przeciwciała, które mogą pomóc w leczeniu chorych. Od wtorku procedury są wdrażane.Centrum próbuje kontaktować się z osobami, które były zakażone koronawirusem. - By pomóc wystarczy oddać krew - mówi Anna Lipińska z centrum krwiodawstwa w Szczecinie. - To będzie tak, jak normalna procedura pobierania krwi. Będzie pobierane osocze. Te osoby, które są ozdrowieńcami muszą przejść też taką procedurę kwalifikacji jak każdy dawca, który się do nas zgłasza.Pomóc chce między innymi radny Dariusz Matecki, który wyleczył się z Covid-19. - Dzięki lekarzom z Arkońskiej udało mi się pokonać koronawirusa. Uważam, że teraz trzeba spłacić dług i pomagać innym chorym. Jeśli tylko mogę pomóc tym, którzy najgorzej znoszą koronawirusa, to jest to również mój obowiązek - przyznał Matecki.Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie kontaktować się z ozdrowieńcami na podstawie danych uzyskanych od sanepidu, chętni mogą zgłaszać się również sami.