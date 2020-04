W środę przedsiębiorcy z regionu otrzymają świadczenie postojowe

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niemal 4 tys. przedsiębiorców w Zachodniopomorskiem otrzyma w środę przelew ze świadczeniem postojowym w ramach pomocy z tarczy antykryzysowej - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szczeciński oddział ZUS przekaże niemal 2,5 tysiąca świadczeń postojowych, a koszaliński ponad tysiąc pięćset. W województwie zachodniopomorskim daje to łącznie kwotę 7,9 mln złotych.



Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.



Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do składania wniosków przez internet na Platformie Usług Elektronicznych.