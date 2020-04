RSnW: oszczędzajmy wodę, bo grozi nam susza

Tak złej sytuacji hydrologicznej nie było nigdy wcześniej - alarmowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Sezon zimowy 2019/2020 był najcieplejszy od początku pomiarów meteo w Polsce. Rolnicy już dziś mówią, że grozi nam susza.- Od miesiąca opadów jest: zero milimetrów, zima była bezśnieżna, dwa razy śniegu było tyle, co babka poprószona cukrem pudrem, zbiorniki wodne, czyli te oczka śródpolne - tylko troszkę wody tam jeszcze jest, susza jest odczuwalna - o sytuacji na polach opowiadał Zbigniew Szczuplak, rolnik z Warzymic.Konieczne jest zrewidowanie dotychczasowego podejście do kwestii gospodarki wodnej.- Powinniśmy wprowadzić działania, które będą się przyczyniały do zatrzymywania wody: dosadzania zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków, zacienianie rzek i strumieni, żeby się woda nie nagrzewała i nie odparowywała zbyt szybko - radził dr Przemysław Nawrocki, specjalista ds. ochrony wód i gatunków Fundacji WWF Polska.Ważne jest też budzenie świadomości w społeczeństwie: wodę należy oszczędzać.- Poprzez nasze działania - i to o różnej skali - począwszy od łąk kwietnych, które zwłaszcza w miastach powinny zastępować w wielu miejscach trawniki przez tematy związane z budową małych zbiorników na terenach miast... Taki duży projekt realizował kilka lat temu Gdańsk, rozmawiałem o tym z prezydentem miasta - zaznaczył Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Szczecinie.W ubiegłym roku ponad 300 polskich gmin wprowadziło ograniczenia w korzystaniu z wody. Brak wody na polach to niższe plony roślin uprawnych, co w konsekwencji będzie oznaczać wzrost cen żywności.