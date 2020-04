Prezydent Szczecina: Strategia ministra Szumowskiego jest niezła

Prezydent Piotr Krzystek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Utrzymać aktywność miasta, zadbać o działające w Szczecinie firmy i lokalną gospodarkę - tak o strategii urzędu w dobie pandemii koronawirusa mówił w środę prezydent Piotr Krzystek w "Rozmowach pod krawatem".

Skarbnik Szczecina ostatnio przedstawił radnym szacunki, według których przez trzy miesiące do kasy miasta wpłynie około 200 milionów złotych mniej z tytułu różnych opłat i podatków. Spytaliśmy Piotra Krzystka, skąd takie szacunki, skoro już mówi się o "odmrażaniu gospodarki".



- Zadaniem skarbnika jest budować trudne scenariusze. Uważam, że polska gospodarka podniesie się dość szybko. Po pierwsze wynika to z faktu, że nasi mieszkańcy są bardzo dynamiczni w aktywności gospodarczej, natomiast cała sztuka polega na tym, żeby w tej chwili umiejętnie im pomóc. To, co się dzieje teraz w Polsce, jeśli chodzi o samą epidemię, to ona jest pod względną kontrolą. Na pewno nie przewiduje scenariusza włoskiego. Uważam, że strategia ministra Szumowskiego jest niezłą strategią - dodał Krzystek.



W walce z pandemią prezydent Szczecina postuluje za to więcej testów dla personelu medycznego.



Piotr Krzystek podkreślał, że w tym momencie urząd ma pieniądze na wypłaty wszelkich świadczeń czy pensji - a kryzys musiałby "potrwać bardzo długo", aby miasto zaczęło mieć kłopoty z płynnością finansową.