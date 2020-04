Można zostawiać paczki pacjentom szpitala przy Unii Lubelskiej

Rodziny pacjentów szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej już mogą zostawiać dla nich paczki. We wtorek było to niemożliwe. U pielęgniarki pracującej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykryto koronawirusa.

Decyzję podjęto nagle, dlatego część rodzin usłyszała od ochroniarzy, że placówka nie przyjmie żadnych rzeczy do przekazania pacjentom. W takiej sytuacji znalazła się nasza słuchaczka Danuta z Gryfic. Przejechała prawie sto kilometrów, żeby zostawić kilka rzeczy dla swojego męża.- Próbowaliśmy zawieźć maszynkę do golenia; wodę, która jest niezbędna, środki czystości i niestety nie mogliśmy wejść na teren szpitala, ponieważ w szpitalu wykryto koronawirusa. Próbujemy dzwonić i dziś rano o godzinie 8 powiedziano nam, że nie wolno dostarczać paczek na teren szpitala - powiedziała pani Danuta.Sytuacja jednak się zmieniła. - Rodziny pacjentów mogą zostawiać paczki wolontariuszom, którzy rozniosą je po oddziałach - tłumaczy Joanna Woźnicka, rzecznik prasowy szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. - Warto czasami zadzwonić, jeżeli ktoś musi pokonać dłuższą odległość, żeby przyjechać do szpitala, bo przecież leczymy mieszkańców nie tylko ze Szczecina, ale też z regionu. Żeby nie jechać na darmo.Jak i gdzie zostawić rzeczy? - Przy wejściu głównym do szpitala od strony lądowiska, na wprost jest wejście C - tłumaczy Joanna Woźnicka. - To jest główne wejście do szpitala, ponieważ pozostałe są w tej chwili zamknięte. Tam przebywają wolontariusze. Są to studenci medycyny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, którzy pracownikom i osobom wchodzącym do szpitala mierzą temperaturę i tam jest punkt, gdzie przyjmuje się rzeczy bliskich pacjentów. Te rzeczy są potem dostarczane na konkretny oddział do konkretnego pacjenta.Wcześniej warto się upewnić, jak wygląda sytuacja w szpitalu - dzwoniąc na centralę placówki.Pracownicy szpitala podają, że wstępnie SOR ma być zamknięty do godziny 15. Z otoczenia zakażonej koronawirusem pielęgniarki wyznaczono 20 osób. Zostały one poddane domowej kwarantannie. W szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin do odwołania.