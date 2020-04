Basen z sauną przy SP nr 51. Prace postępują [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dwa baseny, dwie sauny i sale fitness - tak docelowo wyglądać będzie nowa pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie.

Budowa obiektu rozpoczęła się na początku tego roku - zakończyć się ma pod koniec roku 2021. Będzie to jeden z nowocześniejszych obiektów w Szczecinie.



- Mamy do czynienia z basenem, który ma dwie niecki: jedną 25-metrową, a drugą mniejszą, do nauki pływania. Wyjątkową rzeczą jest to, że jest wyposażony w sauny, przebieralnie z zapleczem zarówno dla nauczycieli, jak i dla osób, które "po godzinach" będą korzystały z nich komercyjnie - zapowiada kierownik robót firmy Ciroko, Mateusz Nowak.



W nowej pływalni Szkoły Podstawowej nr 51 powstanie także trybuna na 150 miejsc oraz galeria widokowa na 70 miejsc. Koszt inwestycji to kwota rawie 35 mln złotych.