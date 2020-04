Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju i nocnymi przymrozkami w górach.

IMGW wydał dla północnej części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia przed silnym wiatrem. Jego prędkość wyniesie od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 80, w województwie pomorskim w nocy do 90 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godziny 9.00.



Dla południowej części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami. W nocy temperatura może spaść do minus trzech stopni, w obniżeniach terenu lokalnie do minus pięciu, przy gruncie do minus sześciu. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godziny 8.00.