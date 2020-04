Bloki zatrzęsły się na Skolwinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zakończyła się operacja zneutralizowania miny, którą odkryto w Odrze na wysokości szczecińskiego Skolwina.

Nurkowie z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, po częściowym usunięciu materiału wybuchowego, zdetonowali skorupę miny.



- Ze Skolwina częściowo ewakuowano mieszkańców i pracowników firm położonych nad Odrą - mówi Maciej Zaśko ze Skolwin.Info. - Około 11.02 rozległ się duży huk. Zatrzęsło całymi blokami. Rozłączyły się urządzenia elektryczne. Komuś szklanki spadły w szafkach. Detonacja zrobiła wrażenie na całym Skolwinie.



Mina miała około 800 kilogramów materiału wybuchowego. - To niemiecka mina denna - mówi Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. - Proszę sobie wyobrazić, że to było po częściowym wypaleniu materiału wybuchowego i po rozszczelnieniu kadłuba tej miny. To było zdecydowanie mniejsze niż mogło być, gdyby od razu zabrano się za wysadzanie tego.



Teraz nurkowie neutralizują angielską bombę lotniczą. Prace są prowadzone w ramach pogłębienia toru wodnego.