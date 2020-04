Kolejne przypadki koronawirusa wśród pracowników SOR-u w Zdunowie

Kolejne przypadki koronawirusa wśród personelu szczecińskiego szpitala w Zdunowie. Prawdopodobnie nie ostatnie - łącznie chorych jest już siedem osób.

To trzy pielęgniarki, trzech ratowników medycznych i pracownik transportu. Stan ich zdrowia lekarze określają jako dobry.- Wskazane osoby miały ze sobą wcześniej kontakt, dlatego już na etapie pierwszych wywiadów epidemiologicznych te osoby zostały skierowane na kwarantannę - mówi Natalia Andruczyk, rzecznik prasowa Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. - Trwają testy kolejnych pracowników, którzy są na kwarantannie.Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala jest objęty kwarantanną od poniedziałku, kiedy to wykryto pierwsze przypadki zachorowań wśród personelu.Również SOR kliniki przy ul. Unii Lubelskiej był zamknięty od wtorku, ponieważ koronawirusa wykryto u jednej z pielęgniarek oddziału. Teraz wznowił działalność.To oznacza, że najważniejsze SOR-y w Szczecinie są zamknięte. Chorzy kierowani są m.in. do szpitala na Pomorzanach czy do wojskowego lub MSWiA.