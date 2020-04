Inaczej jedziemy na odcinku A6

Źródło fot.: www.pixabay.com/photo-688566 (domena publiczna)

Na podszczecińskim odcinku autostrady A6 zmieniła się właśnie organizacja ruchu. Między węzłem Dąbie a Rześnicą jedziemy nadal jedną jezdnią, ale teraz tą prowadzącą w stronę Świnoujścia.

- To jednak nie koniec zmian - informuje rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk. - W przyszłym tygodniu jest planowane rozpoczęcie robót bitumicznych, wykonywanie brakującej warstwy ścieralnej na jezdni w kierunku Szczecina.



- Główne prace potrwają do czerwca - dodaje Grzeszczuk. - Zasadnicze roboty drogowe na tym fragmencie powinny zostać zakończone w czerwcu. Wówczas pojedziemy dwoma jezdniami po dwa pasy ruchy w każdą stronę na tym fragmencie autostrady A6.



Całość prac, które są kontynuowane po zerwaniu umowy z Energopolem Szczecin, potrwają do końca roku.