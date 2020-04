15.04.2020 Stan epidemiczny. Dzień trzydziesty pierwszy - Maszewo [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Gdzieś w goleniowskim powiecie, było sobie Maszewo, zamieszkiwane przez maszewiaków. Zajrzyjmy do nich...

"Niech na całym świecie wojna,

byle polska wieś zaciszna,

byle polska wieś spokojna..."



Tymi słowami Dziennikarz już w I akcie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego odpowiada na zaczepki Czepca. I chociaż panowie rozmawiają teoretycznie o polityce, znać można że do powiedzenia mają zdecydowanie więcej... "Pon się boją na wsi ruchu..." - odpowiada Czepiec. Wieś zawsze była, jest i będzie inna od miasta. Inaczej się na wsi żyje, inaczej się w mieście patrzy na pewne sprawy, jedno od drugiego oddziela jakaś niewidoczna granica pojmowania świata.



A pośrodku jest Maszewo.



Nie wieś, ale miasto z prawami miejskimi od drugiej połowy XIII wieku. Nie metropolia, bo zaledwie z około trzema tysiącami mieszkańców. Doskonały więc przykład tego co nieco dalej od Szczecina, Stargardu, Świnoujścia czy nawet Goleniowa (tutaj nie tak daleko) niechciany gość SARS-CoV-2 czyni z ludzkim życiem.



A na pierwszy rzut oka czyni niewiele. I zjeść można i jak zarejestrowali nasi reporterzy wypić. Ludzie uśmiechnięci, chodzą w swoich sprawach. Albo w swoich sprawach stoją. Ale stoją zgodnie z przepisami w bezpiecznych odległościach. Chociaż w środę jeszcze bez maseczek.



Jak widać akcja ich rozdawania nie dotarła jeszcze do wszystkich, ale na usprawiedliwienie maszewian niech będzie to, że zajrzeliśmy do nich w środę a obowiązek zasłaniania nosa i ust obowiązywał od dnia następnego. Także w Maszewie, bo jak widać Maszewo swoją przestrzeń publiczną ma. I historyczne doświadczenia z zarazami.



W 1625 roku, ktoś do Maszewa przywlókł cholerę. Morowe powietrze o połowę zmniejszyło wówczas liczbę mieszkańców. Covid-19 nie wygląda na aż tak groźnego. Pod warunkiem, że nie da mu się szansy.



W takich miejscach jak Maszewo wydaje się, że brakuje odpowiedzi tylko na jedno pytanie rzucone przez Wyspiańskiego w "Weselu"...



Co tam panie w polityce?



Ale czy to akurat aż tak źle?