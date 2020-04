Harcerze stworzą mobilną bazę logistyczną

Koszaliński Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej stworzy mobilną bazę logistyczną wraz z wyposażeniem. Służyć ona będzie jako miejsce schronienia, odpoczynku czy punktu pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie wspiera zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, który przekazał na ten cel 100 tysięcy złotych.



Mobilna baza pomieści ponad 200 osób i będzie wykorzystywana w naszym województwie w sytuacjach kryzysowych. Zakwaterowanie znajdą w niej ewakuowani czy poszkodowani. Powstanie tam też punkt pierwszej pomocy. Będzie to również miejsce odpoczynku oraz planowania dla ratowników biorących udział w akcjach. Do jej utworzenia potrzebne będą między innymi namioty, łóżka polowe, kamizelki ratunkowe, awaryjne źródła zasilania, sprzęt kuchenny, latarki czy apteczki z wyposażeniem.



W czasach spokoju baza służyć będzie do organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a powinna być gotowa w drugiej połowie tego roku.