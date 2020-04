IMiGW ostrzega przed silnym wiatrem i przymrozkami

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami i silnym wiatrem.

W północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części województwa podlaskiego ma wystąpić silny wiatr z kierunku zachodniego o prędkości około 50 kilometrów na godzinę. Miejscami porywy mogą osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie jest ważne do czwartku do godziny 12:00.



We wschodniej części województwa mazowieckiego raz na terenie województwa lubelskiego może wystąpić silny wiatr z zachodu i północnego zachodu. Jego prędkość ma osiągnąć około 30 kilometrów na godzinę, a w porywach - do 80 kilometrów na godzinę.



Z kolei w pasmach górskich i południowych częściach województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego mają wystąpić przymrozki do minus dwóch stopni. W obniżeniach terenu do - 5 stopni, a przy gruncie do nawet - 6 stopni. Ostrzeżenie jest ważne do czwartku do godziny 8:00.