Jeszcze dziś wyniki testów osób na kwarantannie w koszalińskim szpitalu

W czwartek będą znane wyniki badań pacjentów i personelu szpitala w Koszalinie. W środę koronawirusa potwierdzono u lekarza i dwóch chorych tamtejszej placówki.

W szpitalnej kwarantannie jest blisko 100 osób. Koronawirusa potwierdzono w środę u dwóch pacjentów oddziału wewnętrznego, na którym przebywa 30 pacjentów. Zakażenie wykryto też u jednego lekarza z oddziału kardiologii, na którym leży ponad 20 pacjentów.Oba oddziały zamknięto. Nowi pacjenci nie są przyjmowani, a medycy nie opuścili w środę szpitala. Wszyscy - do momentu poznania wyników badań - są objęci kwarantanną, jak tłumaczy Cezary Sołowij, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.- Personel, który pracował, dyżurował pozostał na tych oddziałach, oczekują właśnie na wyniki badań. Co do dalszych decyzji o tym, w jaki sposób będą funkcjonowały te oddziały, to będziemy mogli mówić w momencie, kiedy otrzymamy wyniki badań - informuje Sołowij.Zamknięty jest również SOR szczecińskiego szpitala w Zdunowie. Koronawirusa ma 7 osób z personelu medycznego.