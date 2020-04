Sposób na nudę w czasie izolacji? Lekcje tańca w domowym zaciszu

To sposób na ruch i przypływ endorfin, a także przegonienie nudy w trakcie izolacji. Szczecińska instruktorka tańca proponuje trening przez internet.

Do wzięcia udziałów w warsztatach potrzebny jest komputer albo tablet i połączenie z internetem. Przyda się też trochę miejsca - przekonuje Anna Kowalska.- Czasami jest śmiesznie, bo czy ja, czy któraś tam osoba tańcząca z drugiej stronie pisze, że właśnie uderzyła w żyrandol, właśnie weszła w szafę itd. Także tego miejsca dużo nie potrzeba mieć. Zawsze staram się prowadzić to tak, żeby i przodem mogli ludzie na mnie spojrzeć, i żebym się odwróciła tyłem. Naprawdę nie jest to łatwe, żeby tak odzwierciedlać ruchy, zwłaszcza, że nie widzimy siebie nawzajem, nie wiemy komu, która noga poprawnie wyszła i czy wszystko dobrze idzie - opowiada Kowalska.Instrukcję jak wziąć udział w treningu można znaleźć na stronie facebookowej "Studio Tańca Anna Kowalska".