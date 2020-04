Od piątku rozpoczyna się budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 114 i nr 115 w podszczecińskim Tanowie. To już kolejny etap trwającej od maja ubiegłego roku inwestycji.

Tym razem wiązać się to będzie z utrudnieniami dla kierowców jadących od Polic w kierunku Szczecina - mówi Michał Żuber z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.- Jutro już będzie, zgodnie z tą organizacją ruchu, wprowadzony krótki objazd od strony miejscowości Police i tam ruch będzie się musiał odbywać przez miejscowość Tanowo. Oczywiście będą znaki, które będą informować kierujących o tym fakcie. Przystąpiliśmy do budowy tego skrzyżowania - tłumaczy Żuber.Wszystkie prace związane z budową ronda i przebudową drogi nr 115 w Tanowie mają zakończyć się w październiku. Koszt inwestycji to około 15 mln złotych.