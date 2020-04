Szukają sposobów, by przetrwać. Propozycja Doliny Charlotty

Fot. Dolina Charlotty

Firmy branży turystycznej apelują o pomoc. Biura podróży, przewoźnicy i hotele, aby przetrwać, szukają rozmaitych sposobów. Specjalne systemy rabatowe, zniżki na poszczególne atrakcje, vouchery na przyszłe przyjazdy - to tylko niektóre ze sposobów. Taką ofertę ma też znana słuchaczom Radia Szczecin "Dolina Charlotty".

- Dajemy atrakcyjne rabaty, nie oczekujemy zrzutek czy darowizn - mówi Mirosław Wawrowski, dyrektor zarządzający. - Nie tylko jesteśmy hotelem, który jest od miesiąca zamknięty, ale mamy oprócz tego duże zoo, fokarium i konie. To wszystko niestety potrzebuje pieniędzy na teraz, bo to utrzymanie, koszty weterynarzy, remonty.



Vouchery oferowane przez Dolinę Charlotty będzie można wykorzystać od maja do października tego lub przyszłego roku. Według szacunków, branża turystyczna na świecie może z powodu kryzysu stracić nawet 50 miliardów dolarów.