Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc prosi personel medyczny z regionu o chęć pracy z pacjentami zakażonymi koronawirusem.

Chodzi o osoby znajdujące się w szpitalu zakaźnym w Szczecinie, a także w izolatoriach, kiedy zaczną już przyjmować pacjentów. Wojewoda wyznaczył w regionie trzy takie miejsca, to sanatoria w Kołobrzegu.



Pismo w tej sprawie wysłał między innymi do Okręgowych Izb Lekarskich w Szczecinie i Koszalinie, a także Izb Pielęgniarek i Położnych.



Jak czytamy w dokumentach, potrzebne jest pilne zaangażowanie dodatkowych lekarzy i pielęgniarek do walki z epidemią. Chętne osoby mogą zgłaszać się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.