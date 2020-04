Rocznica forsowania Odry. Bogate zbiory kołobrzeskiego muzeum

Około dwóch tysięcy żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego poległo podczas forsowania Odry. 16 kwietnia mija 75 lat od tamtych wydarzeń.

Żołnierze są pochowani na Cmentarzu Wojskowym w Starych Łysogórkach.











- Do dziś rybacy znajdują w Odrze części uzbrojenia czy fragmenty łodzi desantowych, jakie używali żołnierze podczas przeprawy - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Byłem w iluś miejscach i to miejscowi nas obwozili. Pokazywali nam miejsca, gdzie mogą być pozostałości po tych walkach. M.in. pokazali nam miejsce, gdzie rybacy wyciągali pozostałości niemieckiego samolotu Messerschmitt Me 109. Najprawdopodobniej ten samolot został rzucony do walki przeciwko oddziałom, które przeprawiały się przez Odrę.W zbiorach muzeum kołobrzeskiego znajduje się uzbrojenie i mundury żołnierzy, którzy forsowali Odrę, a wcześniej zdobywali Kołobrzeg. - Mamy przede wszystkim mnóstwo mundurów. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu słynie z olbrzymiej kolekcji umundurowania i wyposażenia. Od lat było to zbierane i to kolekcja, którą się szczycimy - przyznaje Ostasz.Wyposażenie przeprawowe używane przez wojsko w 1945 roku zachowało się w Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego, które znajduje się w Gozdowicach.