Rolnik z regionu założył zbiórkę na rzecz szpitala przy Arkońskiej

Rolnik z gminy Krzęcin namawia swoich kolegów po fachu do wspierania szpitala zakaźnego w Szczecinie.

By to było możliwe razem ze Stowarzyszeniem "Razem dla Gminy Krzęcin" stworzył zbiórkę pieniędzy dla tej placówki.Sam jako pierwszy wpłacił 10 tysięcy złotych. Rolnik chce pozostać anonimowy, ale aktywnie namawia do wpłacania pieniędzy. Udział w zbiórce mogą wziąć oczywiście nie tylko rolnicy.Uzbierana kwota zostanie przeznaczona, między innymi na zakup respiratorówmówi Sandra Żuk ze stowarzyszenia "Razem dla Gminy Krzęcin".- Jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalem zakaźnym w Szczecinie, który wiemy, że potrzebuje odczynników i respiratorów. W momencie, kiedy uzyskamy informację od pracownika szpitala o tym, że jest potrzeby zakup odczynników bądź też respiratora to od razu przelewamy pieniądze bądź też dokonujemy zakupu - mówi Żuk.Stowarzyszenie chce zebrać pieniądze przynajmniej na dwa respiratory. Na razie na koncie akcji jest ponad 20 tysięcy złotych. Tutaj chętni mogą wesprzeć akcję.