Mieszkańcy Świnoujścia z maseczkami od miasta

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Maseczki ochronne trafią w piątek do mieszkańców Świnoujścia. W czwartek zamówienie dotarło do kurortu. To w sumie ponad 7 tysięcy sztuk.

Maseczki trafią do skrzynek pocztowych mieszkańców. Od czwartku obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Jednak to dopiero pierwsza partia zakupów - zapowiedział Janusz Żmurkiewicz, prezydent miasta. - Wierzę w to, że będziemy z nich korzystali. Będą to maseczki wielokrotnego użycia, czyli takie, które można zdezynfekować czy wyprać w wysokiej temperaturze i korzystać z nich ponownie - zapewniał Żmurkiewicz.Maseczki trafią do skrzynek pocztowych mieszkańców. Od czwartku obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych.